В аэропорту Сочи 19 и 20 марта проверят системы безопасности

Аэропорт Сочи проведет плановую проверку систем безопасности 19–20 марта. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

В эти дни во всех зонах аэровокзального комплекса протестируют системы противопожарной защиты, оповещения, управления эвакуацией и противодымной безопасности. Пассажиров призывают сохранять спокойствие.

«Помимо регулярных аварийно-спасательных учений, мы также ежеквартально проводим плановые проверки всех систем безопасности»,— пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Представители аэропорта заранее поблагодарили посетителей за понимание и попросили не волноваться при звуках оповещения или заметной активности персонала: «Это часть нашей повседневной работы, направленной на вашу безопасность».

«Ъ-Сочи» писал, что с 30 марта 2025 года аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание с рейсами по 84 направлениям: 57 внутренним и 27 международным. На внутренних направлениях с апреля-мая возобновятся полеты в Архангельск, Абакан, Мурманск, Элисту, с июня — во Владикавказ, Ханты-Мансийск, Петрозаводск, а также ожидается старт полетов по новым направлениям.

Мария Удовик