В горах Сочи высота снежного покрова достигла более двух метров

Высота снежного покрова в горах Сочи к утру 19 марта достигла 227 см, увеличившись за ночь на 8 см, сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор» в своем Telegram-канале. Осадки продолжаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

На высоте 2,3 тыс. м (Роза Пик) температура воздуха составляет -7 градусов, а видимость ограничена до 100 м.

На отметке 1,6 тыс. м над уровнем моря толщина белого покрова составляет 200 см после ночного прироста в 6 см. На высоте 1,5 тыс. м зафиксировано 116 см снега. На более низких локациях высота сугробов варьируется от 56 до 116 см. В долине снежный покров отсутствует из-за положительных температур.

Горнолыжный сезон в Сочи в этом году продлится до первой декады апреля благодаря обильным снегопадам.

«Ъ-Сочи» писал, что 19 марта в Сочи и Сириусе ожидается ухудшение погодных условий: усиление северо-западного ветра до 15–17 м/с, на побережье — четырехбалльный шторм с волнами до 2 м, а в средних и высоких горах прогнозируются снегопады.

Мария Удовик