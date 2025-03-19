На модернизацию двух библиотек Сочи направят 28 млн рублей

В Сочи в 2025 году модернизируют две библиотеки в рамках национального проекта «Семья». На преобразование Центральной детской библиотеки им. Н. Островского и библиотеки №13 в Адлерском районе выделят 28 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Здесь будет создана инклюзивная среда и организованы зоны для творческих встреч, лекций и мастер-классов. Наши библиотеки становятся семейными центрами для чтения, общения, учебы и отдыха, где каждый может найти занятие по интересам»,— заявил глава Сочи Андрей Прошунин.

Детскую библиотеку им. Н. Островского преобразуют в арт-пространство «ОСТРОВок» с функциональными зонами «Маяк», «Причал», «Таинственный остров», «Остров сокровищ» и «Экватор» в морской тематике. Учреждение оснастят современным мультимедийным оборудованием.

В библиотеке №13 сформируют культурный центр для семей. Взрослые посетители смогут читать в залах и получать консультации различных специалистов, включая психологов и юристов, а дети — проводить время в специальном уголке с развивающими игрушками и новой литературой. Для школьников создадут комфортные условия для подготовки домашних заданий с доступом к библиотечному фонду и электронным ресурсам.

Реорганизация библиотечного пространства учитывает потребности и активность посетителей. Строительно-монтажные работы и оснащение планируется завершить до конца 2025 года.

В Сочи функционирует 49 библиотек, включая сельские учреждения. За прошедший год они провели более 8 тыс. мероприятий. Книжный фонд увеличился на 10 тыс. экземпляров и превысил 1,5 млн единиц. В этом году в рамках нацпроекта приобретут свыше 5 тыс. книг, уделяя особое внимание исторической и краеведческой литературе.

Мария Удовик