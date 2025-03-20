Мусорное дело

Преобразование сектора обращения с твердыми коммунальными отходами, по мнению политиков и экспертов, ожидаемых результатов в Сибири не принесло. На начало 2025 года так и не были построены запланированные комплексы по переработке и сортировке мусора, старые же полигоны захоронения переполнены. В нескольких регионах властям пришлось обзавестись госкомпаниями для взаимодействия с региональными операторами по обращению с отходами из-за нежелания бизнеса работать в этом качестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разрыв в тарифах на вывоз мусора «порождает массу проблем для регионального оператора»

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Разрыв в тарифах на вывоз мусора «порождает массу проблем для регионального оператора»

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Целью стартовавшей 1 января 2019 года перестройки сектора был заявлен переход к более цивилизованному способу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), решение проблемы нелегальных свалок и ощутимое сокращение объемов мусора, вывозимого на полигоны, за счет сортировки и переработки пластика, стекла, металла и макулатуры. На начало этого года, по данным властей, сибирские регионы вышли на средний уровень собираемости с населения платы за вывоз мусора, в некоторых из них построены или строятся комплексы сортировки и переработки отходов.

Ожидания и реальность

В феврале 2024 года вице-премьер Виктория Абрамченко, как куратор Сибирского федерального округа (СФО) в правительстве России, раскритиковала ход мусорной реформы. По ее словам, в округе утилизировалось только 2% от всего объема ТКО, и Сибирь занимала в рейтинге федеральных округов по объему перерабатываемых отходов предпоследнее место, обогнав лишь Дальний Восток. От средних российских показателей по переработке мусора СФО отставала на 30%. Еще в 2022 году руководство Российского экологического оператора (РЭО) и главы сибирских субъектов подписали дорожные карты, в которых предусмотрено строительство до конца 2024 года 27 объектов для обращения с отходами. Согласно указу президента России №474, до 2030 года в регионах СФО необходимо создать более 4,4 млн тонн мощностей по обработке ТКО, более 1,5 млн тонн — по утилизации и более 2,3 млн тонн — по захоронению. Объем инвестиций для создания этих объектов оценивается в 78,5 млрд руб.

«Ситуация неоднородная: какие-то регионы действительно выполняют те самые показатели „дорожных карт“, которые подписаны с РЭО. Но Томская область — нули по всем параметрам. Республики Хакасия, Тыва, Алтай — также в отстающих»,— отмечала тогда Виктория Абрамченко.

В конце прошлого года уже председатель Совета федерации Валентина Матвиенко раскритиковала деятельность региональных операторов обращения с отходами, отметив, что они оказались фактически никому не подотчетны, а саму реформу назвала «деградацией и регрессом». Спикер подчеркнула, что в стране не хватает 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники. По словам Валентины Матвиенко, предполагалось выстроить в стране четкую и слаженную систему по сбору, сортировке, переработке и утилизации отходов, «однако на деле все забуксовало».

Свои проблемы

Похожие критические высказывания можно было услышать в ходе реформы и от органов власти сибирских регионов. Например, Верховный совет Хакасии в конце 2023 года неудовлетворительно оценил совместную работу правительства республики и регионального оператора по обращению с ТКО, указав на примеры некачественной работы, недостаточное число контейнерных площадок, отсутствие раздельного сбора мусора и то, что для планируемого к строительству мусороперерабатывающего завода лишь выбрано место.

В Новосибирской области региональный оператор АО «Спецавтохозяйство» (САХ) указывает на такую проблему, как 20-процентная разница между фактически вывезенным объемом отходов и предъявленным к оплате потребителям. За 10 месяцев 2024 года САХ вывезло 9,1 млн кубометров отходов, а к оплате жителям и юрлицам по нормативам и действующим тарифам предъявило только 7,45 млн кубометров. Разница в денежном эквиваленте составила 664 млн руб. При этом действующий в регионе тариф на вывоз ТКО рассчитан с нулевой рентабельностью и составляет 436,69 руб. за кубометр. За основу тарифа взят показатель нормы: в среднем человек производит 2,38 кубометра отходов ежегодно. «Разрыв порождает массу проблем для регионального оператора, потому что транспортирование отходов — это расходы на топливо, зарплату, расчеты с подрядчиками, содержание автопарка и полигонов»,— пояснили в АО «Спецавтохозяйство».

На территории Алтайского края в статусе регоператора действуют четыре предприятия, организовано 21 тыс. площадок, на которых установлено свыше 38 тыс. контейнеров. Краевая казна вложила в это свыше 280 млн руб. И в планах властей региона инвестировать еще. В частности, в создание государственного регионального оператора. Такую задачу губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил на заседании правительства 31 января этого года. В своем Telegram-канале он заявил, что поводом для решения «стало подробное изучение ситуации в Рубцовской и в Каменской зонах, где этой зимой не состоялись конкурсы по выбору регоператора из-за отсутствия заявок». И новый регоператор создается для работы в первую очередь в этих двух зонах, где проживает в общей сложности 350 тыс. человек. Всего территория края поделена на семь технологических зон обращения с ТКО. В случае создания госкомпании для работы в качестве регоператора Алтайский край пойдет по пути двух сибирских регионов, принявших аналогичные решения. В прошлом году в Новосибирской области этот статус был присвоен МУП «Спецавтохозяйство», а правительство Хакасии создало подконтрольное ему АО «Экопарк».

На этой неделе стало известно, что «Единый оператор», принадлежащий государству, сменил «Кызыл-Озек-Сервис» в статусе регионального оператора по обращению с ТКО на большей части Республики Алтай. «Единый оператор» будет работать в двух технологических зонах, включающих Горно-Алтайск и восемь сельских районов. Статус регоператора ему присвоен на десять лет.

Несмотря на проблемы в отрасли, есть и позитивная тенденция — в последние пять лет, по данным Российского экологического оператора (РЭО), собираемость платежей за вывоз ТКО в стране выросла на 18,4% и вышла на рекордный уровень — 96,1%. В то же время в СФО этот показатель оказался на уровне ниже среднероссийского — 95,3%, а Республика Тыва оказалась на предпоследнем месте по собираемости с показателем 65,8% (на последнем — Дагестан с 47,2%). Кроме того, Хакасия и Иркутская область вошли в число шести российских регионов с самым большим объемом накопленных неоплаченных долгов перед региональными операторами. Этот объем у них превысил 100% годовой выручки. Как отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов, «дебиторская задолженность, превышающая годовую выручку, означает, что операторы тратят больше ресурсов на взыскание долгов, чем на развитие инфраструктуры или поддержание текущей деятельности».

Есть что показать

Ход реформы сферы обращения с ТКО в Сибири не сводится только к проблемам, есть на этом пути и конкретные результаты. В Омской области, по данным регоператора ООО «Магнит», на привлеченные за время реформы инвестиции в размере более 2 млрд руб. построены два мусоросортировочных завода, создано более 1 тыс. рабочих мест, закуплено, без включения в тариф на ТКО, совместно с партнерами свыше 15 тыс. мусорных контейнеров. В Иркутской области, по итогам 2024 года, уровень обеспеченности мусорными контейнерами достиг 89%. Запущено шесть мусороперегрузочных станций в Иркутске, Слюдянке, Качуге, Усть-Орде, Жигалово и Баяндае. Кроме того, в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды» «РТ-НЭО Иркутск» и «Северный региональный оператор ТКО» приобретают установки по обезвреживанию ТКО в труднодоступных населенных пунктах. До конца 2025 года северные районы Иркутской области планируют обеспечить восемью такими установками.

В феврале губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что мусоросортировочный комплекс мощностью 350 тыс. тонн и стоимостью 4 млрд руб. пустят под Кемерово до конца этого года. Оно будет принимать ТКО Северо-Кузбасской агломерации и будет включать производственно- технические и складские помещения, пункт весового контроля, газовую котельную, автоматические сортировщики, сообщила пресс-служба администрации облправительства. По данным губернатора, пуск комплекса «позволит в несколько раз снизить объем захоронения твердых коммунальных отходов, а также вовлечет в оборот не менее 25% вторичных ресурсов» и создаст 330 рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реформа предполагала переход к сортировке всех отходов и переработке значительной их части, однако переработка не стала обязательной, а строительство новых полигонов не запрещено

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Реформа предполагала переход к сортировке всех отходов и переработке значительной их части, однако переработка не стала обязательной, а строительство новых полигонов не запрещено

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Новосибирской области планируют построить и пустить по концессии два новых мусороперерабатывающих комплекса — на обоих берегах города. Хотя концессию пришлось перезаключать. Первая была подписана еще в июле 2016 года с компанией «Экология-Новосибирск» на 40 лет о строительстве двух мусороперерабатывающих заводов с полигонами для ТКО стоимостью 6,5 млрд руб. На конец прошлого года проектом занимался уже новый исполнитель — «Спецавтохозяйство», по данным которого, по обоим заводам шла только разработка проектно-сметной документации. Как писал «Ъ-Сибирь», в 2022 году областное минЖКХ расторгло концессию с «Экологией-Новосибирск» из-за невозможности внести существенные изменения. Через год «Экологию-Новосибирск» признали банкротом. В руководстве «Спецавтохозяйства» сообщили, что два планируемых завода позволят перерабатывать до 80% отходов, а остальное будет отправляться на полигоны.

С 2016 года проекты переработки новосибирских отходов заметно подорожали. Как сообщал «Ъ-Сибирь» в январе этого года зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко, стоимость строительства только одного мусоросортировочного комплекса в Верх-Туле мощностью 300 тыс. т мусора в год увеличилась на 3,7 млрд руб., до 6,9 млрд руб., против первоначальной оценочной стоимости 3,2 млрд руб., и «сроки сдачи также сдвинулись на два года: вместо января 2025-го — в декабре 2027-го».

По данным правительства Республики Тыва, в рамках мусорной реформы на территории региона устранены и находятся под наблюдением несколько мест захоронения опасных отходов (в частности, территории заброшенных карьеров и подземных выработок бывшего ртутноперерабатывающего предприятия и бывшего полигона ядохимикатов), идет подготовка к строительству мусоросортировочного комплекса в Кызылском районе. Его мощность составит 70 тыс. тонн сортировки ТКО, 38,5 тыс. тонн утилизации и 70 тыс. тонн захоронения в год. Пуск комплекса намечен на 2025 год. При этом прием мусора до сих пор ведется на единственном в регионе полигоне в Кызыле, действующем с 1983 года. Расчетный срок эксплуатации по документам — 30 лет, которые истекли больше 10 лет назад. Работу полигона уже останавливал в судебном порядке Росприроднадзор, однако власти Кызыла тогда смогли доказать, что его мощности позволяют продолжать принимать отходы.

Народ не понял

По мнению юриста Евгения Фурина, работающего со спорами в сфере обращения с отходами, реализация реформы обращения с ТКО выявила ряд слабых мест в законодательстве, которые не устранены до сих пор. Это и отсутствие единых прозрачных правил тарифообразования и их оспаривания, а также унифицированных подходов к контролю за деятельностью регоператоров и оценки эффективности их работы. Также он указывает на нехватку стандартов оказания услуг в сфере обращения с ТКО, размытость полномочий между региональными и муниципальными властями, надзорными органами, операторами и управляющими компаниями.

«Реформа предполагала переход к сортировке всех отходов и переработке значительной их части, однако на законодательном и практическом уровнях эта цель остается весьма отдаленной. Так, переработка по-прежнему не закреплена как обязательный этап или хотя бы как приоритет по отношению к захоронению отходов. Строительство новых полигонов, не предусматривающих сортировку, не запрещено. Лишь в отдельных регионах власти по собственной инициативе внедряют раздельный сбор, при этом отсутствуют федеральные программы стимулирования граждан, практикующих раздельный сбор отходов»,— констатирует господин Фурин.

Как показывают промежуточные итоги мусорной реформы, считает он, федеральные власти недооценили значение разъяснительной работы с россиянами. Для населения реформа выразилась в первую очередь в резком увеличении тарифов, что породило множество вопросов и непонимания, что именно изменилось, почему вывоз мусора так подорожал, зачем вообще эта реформа, если до нее все было понятнее и проще и при этом работало. Отсутствие внятных объяснений вызвало естественное недовольство, чего можно было бы избежать с помощью продуманных просветительских кампаний, доступных информационных материалов, публичной отчетности региональных операторов.

«Наибольшее раздражение у населения вызвал именно рост тарифов — конечная плата для потребителей увеличилась кратно. Хотя расчеты и производятся по утвержденным методикам, граждане в большинстве случаев считают объемы отходов сильно завышенными и оспаривают тарифы в судах, чаще безуспешно»,— отмечает Евгений Фурин.

Есть и очевидные перекосы в тарифообразовании, когда с новорожденного и взрослого человека взимают одинаковую плату, несмотря на очевидную разницу в объеме производимых отходов. По его словам, «источником недоверия стало и отсутствие прозрачности в работе регоператоров». И, несмотря на регулярную критику со стороны Госдумы, правительства, Счетной палаты и других органов, реальных корректировок в механизме реформы практически нет, что, в свою очередь, лишь усиливает недоверие и вопросы со стороны общества, полагает эксперт.

Вероника Сенцова