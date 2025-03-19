«Самый большой риск в том, что ИИ будут мало использовать»

Как искусственный интеллект влияет на развитие бизнеса? Какие новые сервисы предлагает «Сбер»? И есть ли риски в использовании ИИ? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

— Генеративный искусственный интеллект активно внедряют в свои процессы и бизнес, и государственные структуры. Можете подробнее рассказать об этой технологии? Почему компании выбирают именно ее?

— Эта технология стала прорывной буквально с конца 2022 года. Первая модель генеративного искусственного интеллекта — это ChatGPT от американского стартапа OpenAI. Почему это стало революцией? Потому что была изобретена модель, которая одинаково хорошо решает разные задачи и, что самое главное, умеет рассказать об этом хорошим, качественным, человеческим языком. При этом эта модель заранее обучена на базе всех знаний, которые содержатся в интернете. Примерно спустя полгода «Сбер» представил свою языковую модель, GigaChat, которую мы сейчас активно развиваем. Из последних примечательных моделей, конечно, стоит упомянуть DeepSeek, который представили наши китайские партнеры.

— После выхода DeepSeek акции технологических компаний упали, потому что компания представила дешевые продукты. Начинается масштабирование этой технологии в мире, и это требует гигантских энергозатрат, строительства дата-центров. Как «Сбер» развивается в этом направлении? У каких компаний востребован ваш GigaChat?

— GigaChat — одна из ведущих моделей в мире. Мы сейчас выпустили новую модель, GigaChat 2.0, и она показывает очень хорошие результаты, если смотреть по основным бенчмаркам других моделей на русском языке. Нашей нейросетью пользуются уже более 15 тыс. внешних клиентов, все они отмечают легкость использования. GigaChat предоставляется по API, либо может быть использован в облаке, либо может быть установлен на вычислительных мощностях самого предприятия. И эти клиенты решают совершенно разные вопросы. GigaChat умеет решать вопросы по медицине, юриспруденции, по финансам, хорошо разбирается в химии. По большому количеству направлений наша модель сдала экзамены как квалифицированный специалист.

— При использовании различных моделей ИИ, например, DeepSeek, Grok, я сталкивался с одной проблемой — там нет русскоязычной базы, которая могла бы анализировать наш поток информации. А нет ли такой проблемы GigaChat 2.0, допустим, есть русские базы, а иностранных не хватает?

— Это в первую очередь та задача, которую мы решали. Есть ставший уже классическим пример: вводишь словосочетание «селедка под шубой», а ИИ выдает тебе картинку рыбы, которая одета в шубу. И существует достаточно много фразеологизмов и выражений, но не понимают иностранные сети нашу российскую специфику. Поэтому задача, которую мы решали в первую очередь, — более качественное обучение GigaChat 2.0 с учетом российской специфики, чтобы нейросеть четко понимала и все наши пословицы, поговорки, и российскую реальность, знала российских действующих лиц, политиков, актеров и так далее.

Еще одна важная тема — это так называемое удержание контекста. Вы наверняка замечали, что иногда чат-боты теряли нить разговора, особенно вначале. Вот ты с ним говоришь, говоришь, потом бац — он отваливается, и как будто все заново. Это называется контекст, и на русском языке достаточно сложно его удерживать, потому что наш язык сложный, насыщенный и требует специального навыка для каждой сетки. Сейчас максимальный объём запроса в GigaChat уже вырос почти до 200 страниц.

— У меня больше чем на пяти страницах не получалось поддерживать диалог с нейросетями, все время все сбивалось. Кстати, насколько я понимаю, в контексте возможного захода западных компаний на наш рынок ваша разработка будет иметь достаточно серьезное конкурентное преимущество? Потому что у них таких наработок не будет точно.

— Верно, и мы это видим при сравнении западных бенчмарков, получаем очень хорошие результаты. Также мы проводим сравнение, когда эксперты разбирают разные вопросы по разным направлениям и отмечают (это слепой совершенно тест), какой из искусственных интеллектов лучше справился с тем или иным запросом. GigaChat 2.0 заметно опережает в ряде задач все возможные русские аналоги и самые современные зарубежные нейросети, которые поддерживают русский язык.

— В целом любая новая технология несет и возможности, и риски. На ваш взгляд, какой риск в использовании искусственного интеллекта самый существенный?

— Самый большой риск в том, что ИИ будут мало использовать и из-за этого не будут получать прибыли от генеративного искусственного интеллекта, который действительно нужно внедрять. А вообще, любую технологию можно использовать как на пользу, так и во вред. Мы вместе с Альянсом в сфере ИИ выпустили «Белую книгу», в которой собрали все возможные риск-сценарии, все возможные страхи, вместе разобрались в этом и поняли, что на самом деле все эти страхи субъективные. И всеми этими рисками, которые действительно существуют, можно и нужно управлять, и мы знаем, как это делать.