Экс-губернатору Севастополя предъявили британский счет

В Королевском суде Сазерка в Лондоне началось рассмотрение дела бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который обвиняется в обходе санкций, введенных в отношении него Великобританией, и отмывании денег. Вместе с ним на скамье подсудимых его жена Екатерина и брат Алексей, которые, по версии обвинения, помогали экс-чиновнику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Овсянников в 2019 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Овсянников в 2019 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Процесс в Королевском суде лондонского района Сазерк — первое уголовное дело, связанное с нарушением финансовых санкций, введенных Великобританией в отношении граждан России в 2019 году, сообщает BBC. Как утверждает в своем заявлении прокурор Пол Джарвис, Дмитрий Овсянников «был важной политической фигурой в Российской Федерации»: в 2016–2019 годах он занимал пост губернатора Севастополя.

В 2017 году Евросоюз, членом которого тогда являлась и Великобритания, ввел в отношении господина Овсянникова финансовые санкции.

После выхода из ЕС Великобритания ввела в 2019 году собственные санкции, которые распространяются и на господина Овсянникова. И хотя в феврале 2023 года ему удалось добиться отмены санкций ЕС в отношении себя, британские продолжают действовать.

Дмитрий Овсянников родился 21 февраля 1977 года в Омске. Окончил Удмуртский госуниверситет по специальности «Финансы и кредит», Тольяттинскую академию управления, Российскую академию госслужбы при президенте России, Высшую школу экономики. В 1990-х работал в различных коммерческих структурах. В 2001 году стал одним из победителей конкурса «Кадровый резерв государственной службы», организованного аппаратом полпреда президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Сергея Кириенко. С 2001 по 2003 год был федеральным инспектором по Кировской области аппарата полпреда президента России в ПФО. С 2003 по 2007 год занимал пост федерального инспектора по Удмуртской Республике. В декабре 2015 года стал заместителем министра промышленности и торговли России. 28 июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. 10 сентября 2017 года победил на губернаторских выборах, набрав 71,05% голосов. С декабря 2017 года находился в конфликте с экс-председателем законодательного собрания Севастополя предпринимателем Алексеем Чалым и председателем заксобрания Екатериной Алтабаевой. 11 июля 2019 года подал в отставку.

По данным обвинения, в августе 2022 года Дмитрий Овсянников прилетел из России в Турцию и оттуда подал заявление на получение британского паспорта. Документ ему был выдан в январе 2023 года на том основании, что его отец — уроженец Великобритании и оба брата имеют британские паспорта. Добившись своего, Дмитрий Овсянников приехал в Соединенное Королевство в феврале 2023 года и поселился в доме своего брата в лондонском районе Клапем, где на тот момент жила его жена Екатерина с двумя младшими детьми. Она въехала в Британию в августе 2022 года, как мать детей, проходящих обучение в британской школе. Двое старших детей четы приехали чуть позже для учебы в британских университетах.

По утверждению прокурора, 6 февраля 2023 года Дмитрий Овсянников подал заявку на открытие счета в банке Halifax. В заявлении он указал, что не женат, на предыдущей работе проработал «100 лет» и что живет по тому же адресу, что и Екатерина. Счет ему открыли, и в течение двух с половиной недель после этого Екатерина перевела мужу £76 тыс. Из этих средств Дмитрий Овсянников внес предоплату за внедорожник Mercedes Benz GLC 300. Однако вскоре банк Halifax установил, что Овсянников находится под санкциями, и заморозил ему счет. Поэтому тому пришлось забрать предоплату за Mercedes. Правда, без автомобиля он не остался, Mercedes ему купил брат, заплатив более £54 тыс.

Все эти действия, включая открытие счета, по оценкам прокуратуры, являются нарушением финансовых санкций, а переводы средств — еще и отмыванием денег.

Утверждения Алексея и Екатерины Овсянниковых о том, будто они не знали, что «такого рода помощь лицу, находящемуся под санкциями» является нарушением закона, прокурор отклонил. По его словам, Дмитрий Овсянников не мог не знать, что находится под санкциями, так как 7 февраля 2023 года обращался в британский МИД с просьбой их отменить и указывал свои личные данные. Прокурор также уверен, что господин Овсянников не мог не рассказать о санкциях «своим родным и близким».

В январе 2024 года все трое Овсянниковых — Дмитрий, его брат Алексей и жена Елена — были задержаны и допрошены британской полицией по подозрению в нарушении режима санкций. При обыске дома у экс-губернатора были изъяты $98,5 тыс. наличными, которые, как полагает следствие, получены незаконно. Все трое были отпущены под залог, позже им предъявили обвинения в нарушении санкций и отмывании денег. Уже после этого, в мае 2024 года, Алексей Овсянников заплатил более £40 тыс. за обучение в частной школе младших детей брата. По словам прокурора, Алексей Овсянников впоследствии признал факт оплаты учебы племянников, но заявил, что не считал это нарушением санкций, поскольку полагал, что помогает Екатерине, а не брату. Прокуратура добавила этот факт в список обвинений.

Как ожидается, процесс продлится три недели.

Алена Миклашевская