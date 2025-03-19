В Иркутской области до 1 млн рублей увеличили выплату контрактникам СВО

Законодательное собрание Иркутской области приняло решение об увеличении в 2,5 раза единовременной региональной выплаты военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ об участии в специальной военной операции. Сессия парламента Приангарья прошла 19 марта.

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С этой инициативой на прошлой неделе выступил глава региона Игорь Кобзев. Законопроект, представленный губернатором, поддержали представители всех фракций парламента, сообщила пресс-служба правительства области.

Согласно решению областных властей, размер региональной выплаты теперь составит 1 млн руб. Действие законопроекта будет распространено на контрактников, заключивших договор с 1 марта 2025 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», предыдущий раз региональную выплату увеличивали в марте прошлого года — с 200 тыс. до 400 тыс. руб.

Александра Стрелкова