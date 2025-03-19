Екатеринбургский застройщик снесет более 300 домов по КРТ в трех регионах РФ

Екатеринбургская компания «Практика» (Александра Невмержицкого) планирует реализовать несколько проектов комплексного развития территорий (КРТ) в трех регионах РФ. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, жилое строительство хотят начать в Кемеровской и Курганской областях, а также в Томске. В общей сложности на участках построят около 300 тыс. кв. м жилья, а также соцобъекты. Срок реализации – от пяти до десяти лет. Сейчас компания разрабатывает проекты планировок.

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Так, в Кемерове застройщик осваивает два участка в Центральном и в Заводском районах, там он должен будет расселить и снести 305 частных домов и 18 многоквартирных, а также выкупить свыше 300 бань, гаражей и других построек. Взамен в течение 10 лет «Практика» построит жилье (квартальная застройка от 7 до 16 этажей), детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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В центральной части Кургана, на ул. Куйбышева, 73, застройщик снесет недостроенное здание, которое начали возводить в 2005 году. Дом должен был стать одной из первых 17-этажек города, но работы так и не завершили (готовность 15%). Застройщику необходимо будет решить вопрос с десятью дольщиками, а также снести уже расселенное двухэтажное здание.

В городе Томск застройщик из Екатеринбурга намерен застроить участок в Ленинском районе. Там расселят два двухэтажных многоквартирных дома. На их месте планируют построить ЖК.

Мария Игнатова