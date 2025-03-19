Олег Митволь не смог взыскать с Минфина 137 млн в Ярославле

Дзержинский районный суд Ярославля отказал в удовлетворении иска бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя к Министерству финансов Российской Федерации и МВД о взыскании 137 млн руб. морального вреда. Решение опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

«Ъ» сообщал, что Олег Митволь осужден на четыре с половиной года колонии по статье ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена. При этом сам он является потерпевшим по делу о хищении у него 112 млн руб. со счетов в банке в Абу-Даби. Обвиняемой по этому делу проходит жительница Ярославля Елена Магомедселимова. Следствие считает, что она сняла по поддельной доверенности деньги Митволя в Первом Абу-Даби банке.

В иске господин Митволь указал, что преступление против него стало возможным из-за действий сотрудников отдела по вопросам миграции одного из ОМВД Ярославля. Отдел выдал заграничный паспорт госпоже Магомедселимовой, хотя в отношении нее действовало ограничение на выезд из России из-за задолженности по налогам в сумме 12 983,56 руб. Этот факт был установлен ярославской прокуратурой.

«С использованием данного паспорта ФИО6 выехала в ОАЭ, где по поддельной доверенности с банковского счета истца сняла денежные средства, причинив истцу ущерб в крупном размере, кроме того, совершила покушение на продажу принадлежащей истцу квартиры в ОАЭ»,— приводится в судебном решении позиция Олега Митволя.

Служебная проверка УМВД установила, что паспорт выдан на основании недостоверных сведений в нарушение установленного порядка, является недействительным и подлежит изъятию.

Представители Минфина и МВД в суде не признали требования, заявив, что «истцом не представлено доказательств наличия вины ответчиков в причинении ему вреда». Дзержинский районный суд в своем решении указал, что «незаконные действия должностных лиц не являлись единственным достаточным и необходимым условием для совершения хищения денежных средств истца». В связи с этим в удовлетворении иска было отказано. Судебное решение изготовлено 11 марта 2025 года.

Антон Голицын