0,9 процента составил в январе прирост объема кредитования компаний малого и среднего бизнеса (МСП) по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщил ЦБ. В сравнении же с декабрем 2024-го отмечено традиционное снижение объема кредитов — на 35,4%. Наибольшая доля в объеме выданных МСП в январе кредитов пришлась на малые предприятия торговли (28,9%), финансовой и страховой сферы (21,2%), на занятые профессиональной деятельностью (11,7%) и строительством (11,3%). Средневзвешенные процентные ставки по кредитам субъектам МСП на срок до года составили 23,7% годовых, более года — 18,8%.