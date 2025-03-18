Главные новости за 18 марта. Сочи

Пассажирские железнодорожные перевозки в Сочи в период майских праздников 2025 года вырастут на четверть по сравнению с обычными днями. Основной поток путешественников в Сочи формируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Волгограда, Саратова, Самары, Курска и Рязани.

В среду, 19 марта, в Сочи прогнозируют волнение море с высотой волн до 2 м. В средних и высоких горах местами прогнозируется интенсивный снегопад.

Хостинский районный суд приговорил 27-летнего сочинца к двум годам и одному месяцу лишения свободы со штрафом в 100 тыс. руб. за публичное оскорбление судьи во время рассмотрения дела о разбойном нападении.

Прокуратура Сочи добилась изменения правил санатория, запрещавшего проживание с собакой-поводырем, защитив права инвалида.

Сотрудники таможни выявили незаконную передачу россиянину автомобиля Toyota Crown Majesta, временно ввезенного из Абхазии, что привело к уклонению от уплаты таможенных платежей на сумму более 2 млн руб.

В Сочи в 2025 году благоустроят шесть общественных зон по проектам, предложенным жителями города. На реализацию инициатив из муниципального бюджета будет направлено 20 млн руб.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу Елены Саркисян об изъятии земельного участка в нацпарке Сочи по очередному иску Генпрокуратуры и отменил решения нижестоящих инстанций. Дело направлено на новое рассмотрение в Адлерский районный суд.

МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее выделило компании «Краснодаравтодор» землю под строительство автомобильной трассы в горной части Сочи.