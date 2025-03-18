Прокуратура Сочи защитила права инвалида на отдых с собакой-поводырем

Прокуратура Сочи добилась изменения правил санатория, запрещавшего проживание с собакой-поводырем, защитив права инвалида. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Прокуратура Адлерского района Сочи провела проверку по жалобе инвалида, которому отказали в бронировании номера в санатории из-за наличия у него собаки-поводыря. Правила учреждения запрещали проживание с животными.

В ходе проверки было установлено, что в соответствии с законодательством собака-поводырь является не домашним животным, а техническим средством реабилитации. Отказ в заселении нарушал права инвалида.

Прокурор района внес представление руководителю санатория. После рассмотрения представления учреждение изменило свои правила и разрешило гостю заселиться вместе с собакой-поводырем.

Мария Удовик