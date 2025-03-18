В Сочи благоустроят шесть общественных пространств по проектам жителей города

В Сочи в 2025 году благоустроят шесть общественных зон по проектам, предложенным жителями города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«В этом году во внутригородских районах Сочи реализуем шесть таких проектов-победителей. На реализацию инициатив из муниципального бюджета будет направлено 20 млн руб.»,— рассказала заместитель главы города Галина Москалева.

В частности, в Адлерском районе построят ограждение по периметру детских площадок в сквере села Верхнениколаевского. Также запланирована реконструкция мемориала Великой Отечественной войны в селе Красная Воля и сквера в этом же населенном пункте в Хостинском районе Сочи. Наряду с этим планируется реконструкция пешеходной зоны, озеленение и обустройство уличного освещения в микрорайоне на улице Октября.

В центре Сочи благоустроят склон между улицей Войкова и Курортным проспектом. В Лазаревском районе курорта построят спортивную площадку для игровых видов спорта в поселке Головинка.

Как считают в мэрии, так называемые «инициативные проекты», разработанные местными жителями, позволяют создавать более комфортную городскую среду и развивать территории.

Игорь Ремизов