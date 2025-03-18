Абхазец заплатит более 2 млн рублей за передачу иномарки в обход таможни

Сотрудники таможни выявили незаконную передачу россиянину автомобиля Toyota Crown Majesta, временно ввезенного из Абхазии, что привело к уклонению от уплаты таможенных платежей на сумму более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Как установили оперативники, 24-летний гражданин Абхазии пересек российскую границу на Toyota Crown Majesta 2004 года выпуска. Машина была оформлена как временно ввезенная для личного пользования с полным освобождением от таможенных сборов.

Однако вместо использования автомобиля по назначению абхазец передал иномарку гражданину РФ, нарушив условия временного ввоза транспортного средства. За работу 24-летний житель Абхазии получил денежное вознаграждение.

Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 2 млн руб. Автомобиль объявлен в розыск, а в отношении гражданина Абхазии возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).

Мария Удовик