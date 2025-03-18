Хостинский суд приговорил сочинца к сроку за публичное оскорбление судьи

Хостинский районный суд приговорил 27-летнего сочинца к двум годам и одному месяцу лишения свободы со штрафом в 100 тыс. руб. за публичное оскорбление судьи во время рассмотрения дела о разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, 29 мая 2024 года подсудимый, находясь на судебном заседании по делу о разбойном нападении, публично оскорбил судью нецензурной бранью. Инцидент произошел, когда судья исполнял свои профессиональные обязанности, находясь в судейской мантии.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, обстоятельства преступления и наличие неотбытого наказания, признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи) и приговорил жителя Сочи к двум годам и одному месяцу заключения в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осужденному назначен штраф в размере 100 тыс. руб.

Мария Удовик