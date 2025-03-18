В Сочи прогнозируют двухметровые волны

В среду, 19 марта, в Сочи прогнозируют волнение море с высотой волн до 2 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Синоптики предупредили о сильном северо-западном ветре с порывами до 17 м/с и четырехбалльном волнении моря в Сочи и на федеральной территории Сириус. Высота волн может достигать 1,3–2 м. В средних и высоких горах местами прогнозируется интенсивный снегопад.

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина муниципальные службы переведены в усиленный режим работы. Городской оперштаб осуществляет мониторинг ситуации.

Отдыхающим и жителям курорта рекомендуется соблюдать меры предосторожности. При возникновении происшествий следует звонить на единый номер экстренных служб 112.

«Ъ-Сочи» писал, что до выходных на курорте прогнозируют дожди. Власти Сочи сообщили о возможных паводках 18 марта из-за обильных осадков и таяния снега в горах.

Мария Удовик