РЖД прогнозирует рост пассажиропотока в Сочи на майские праздники на 25%

Пассажирские железнодорожные перевозки в Сочи в период майских праздников 2025 года вырастут на четверть по сравнению с обычными днями, сохранив показатели прошлого года. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ФПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основной поток путешественников в Сочи формируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Волгограда, Саратова, Самары, Курска и Рязани. При необходимости ФПК готова увеличить количество вагонов или назначить дополнительные составы.

Тарифы на проезд разделены на два сегмента. В регулируемом государством (плацкарт и общие вагоны) с декабря 2024 года произошла индексация на 11,6%. В дерегулированном (купе, СВ, люкс и скоростные поезда) действует динамическое ценообразование. Пассажиры могут сэкономить, приобретая билеты заранее или по невозвратному тарифу. Восемь из 10 пассажиров приобретают билеты через интернет.

Мария Удовик