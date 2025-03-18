Росимущество выделило участок для новой горной дороги в Сочи

МТУ «Росимущества» в Краснодарском крае и Адыгее выделило компании «Краснодаравтодор» землю под строительство автомобильной трассы в горной части Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На предоставленном участке планируется возвести и в дальнейшем эксплуатировать дорогу, которая соединит горноклиматический курорт «Альпика Сервис» с Сулимовским ручьем и станцией канатной дороги 3S. Проект также предусматривает создание комплекса инженерных защитных сооружений.

По информации Росимущества, реализация этого проекта поспособствует улучшению транспортной доступности региона, развитию туристической инфраструктуры и созданию дополнительных рабочих мест в Краснодарском крае.

Мария Удовик