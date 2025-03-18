Суд направил дело об изъятии земли в нацпарке Сочи на новое рассмотрение

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу Елены Саркисян об изъятии земельного участка в нацпарке Сочи по очередному иску Генпрокуратуры и отменил решения нижестоящих инстанций. Дело направлено на новое рассмотрение в Адлерский районный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее суды удовлетворили требования надзорного органа и вынесли решение признать права на землю отсутствующими. Генпрокуратура начала массовое изъятие земель на черноморском побережье в 2022 году, годом ранее выявив, что часть их относится к территории Сочинского нацпарка, а их предоставление проводилось с нарушением закона.

При этом земли выдавались гражданам местными властями в конце 80-х годов. Генпрокуратура добилась аннулирования прав людей на эти земли.

В январе 2025 года Конституционный суд (КС) России вынес решение по жалобе граждан на массовое изъятие участков. КС обязал суды выяснять сроки исковой давности, а также разбираться, насколько добросовестно и законно были приобретены права на эти участки.

Елена Турбина