Главные новости 18 марта. Кавказ

За год объем инвестиций в Невинномысске превысил 34 млрд рублей.

На Ставрополье возбуждено дело о хищении 2,8 млрд рублей в сфере энергетики.

Суд в Железноводске признал скульптуру «Курортница» на городском озере плагиатом.

Александр Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении семьи на Ставрополье.

Потери воды в сетях водоснабжения на Ставрополье составляют 52,3%.

Первые в России электромобили ЖКХ появятся в Ессентуках.

Ставропольцам будут приходить СМС об опасности атаки БПЛА.

Пенсионер из Каменнобродского забил приятеля до смерти молотком.