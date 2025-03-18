Главные новости 18 марта. Кавказ
За год объем инвестиций в Невинномысске превысил 34 млрд рублей.
На Ставрополье возбуждено дело о хищении 2,8 млрд рублей в сфере энергетики.
Суд в Железноводске признал скульптуру «Курортница» на городском озере плагиатом.
Александр Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении семьи на Ставрополье.
Потери воды в сетях водоснабжения на Ставрополье составляют 52,3%.
Первые в России электромобили ЖКХ появятся в Ессентуках.
Ставропольцам будут приходить СМС об опасности атаки БПЛА.
Пенсионер из Каменнобродского забил приятеля до смерти молотком.