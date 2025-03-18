Потери воды в сетях водоснабжения на Ставрополье составляют 52,3%

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения Ставропольского края составляют 52,3%. Дефицит воды на 1 января составляет 142 тыс. кубометров в сутки, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В регионе действуют магистральные водопроводы общей протяженностью 4,8 тыс. км и разводящие сети длиной 14,5 тыс. км.

К началу 2025 года дефицит воды в Ставропольском крае достиг 142 тыс. кубометров в сутки. По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства края, централизованным водоснабжением обеспечены около 2,7 млн жителей, что составляет 96% населения региона.

Остальные 114 тыс. человек получают воду из альтернативных источников.

Власти Ставрополья прогнозируют удвоение дефицита воды и мощностей водоотведения в ближайшие десять лет без масштабной модернизации системы водоснабжения. Для решения этой проблемы разработана программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения для крупнейших агломераций региона — Ставрополя и Кавминвод.

Программа включает более 30 мероприятий на сумму свыше 100 млрд руб., направленных на улучшение состояния водных ресурсов в этих территориях.

Николай Аксенов