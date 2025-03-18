Ставропольцам будут приходить СМС об опасности атаки БПЛА

С 17 марта в Ставропольском крае введен режим повышенной готовности, что обеспечит оперативное оповещение жителей о возможных атаках беспилотников. Мобильные операторы будут информировать граждан об угрозе, рассказали в оперштабе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, опасность атаки беспилотников объявили в крае ночью 8 марта. Жителей попросили зайти в ближайшее здание, подземный переход или подходящее укрытие, а к окнам сказали лучше не подходить. К счастью, ничего не произошло, и к утру власти объявили о снятии ограничений.

После произошедшего, губернатор края Владимир Владимиров поручил до конца марта представить ему предложения об улучшении системы защиты от БПЛА.

Николай Аксенов