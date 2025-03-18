Первые в России электромобили ЖКХ появятся в Ессентуках

В Ессентуках с апреля начнутся испытания коммунальной техники на электрической тяге. Этот проект станет первым пилотным опытом внедрения экологически чистой коммунальной техники в России, сообщил глава города Владимир Крутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Испытания пройдут в центре Ессентуков, где электрические уборочные машины будут работать на городских улицах. Это позволит оценить эффективность и надежность новой технологии.

«Каждый житель и отдыхающий во время проведения технических испытаний, сможет задать и получить ответы на вопросы по внедряемой коммунальной технике»,— рассказал Владимир Крутников.

Итоги испытаний обсудят в июне на пятом Северо-Кавказском энергетическом форуме.

Николай Аксенов