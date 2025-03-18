За год объем инвестиций в Невинномысске превысил 34 млрд рублей

В Невинномысске объем инвестиций в основной капитал за год составил 34 млрд руб., что на 27,7% больше запланированного. Об этом сообщает РБК со ссылкой главу города Михаила Миненкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

«Невинномысск занимает третье место среди 89 территорий опережающего развития (ТОР) России по количеству резидентов. Это свидетельствует о высоком уровне инвестиционной привлекательности города и его экономического потенциала»,— рассказал господин Миненков.

Для решения проблемы монопрофильности Невинномысска, глава города подчеркнул важность привлечения новых предприятий, не связанных с градообразующими организациями. В настоящее время инвесторы реализуют проекты в пищевой и легкой промышленности, металлургии, производстве металлических изделий, сельском хозяйстве, логистике и сервисной экономике.

Николай Аксенов