Александр Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении семьи на Ставрополье

Главе ведомства СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад по уголовному делу об отравлении семьи в Ставропольском крае. Сейчас отец и старший 12-летний сын находятся в реанимации, 8-детнюю девочку спасти не удалось, сообщают в СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что инцидент произошел 17 марта в Новоалександровске, когда пять человек, включая двоих детей, почувствовали резкое ухудшение здоровья и были госпитализированы. По основной версии, причиной отравления стали химикаты против насекомых, которыми глава семейства накануне обработал подвал.

Следствие выясняет обстоятельства и причины произошедшего. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому представить доклад о ходе расследования.

Николай Аксенов