Пенсионер из Каменнобродского забил приятеля до смерти молотком

В Изобильненском округе задержан мужчина по обвинению в убийстве с особой жестокостью. По версии следствия он забил молотком своего приятеля, после чего попытался скрыть следы преступления, сообщили в СУ СК по Ставропольскому краю.

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Как следует из материалов дела инцидент произошел ночью 25 февраля в селе Каменнобродское. После конфликта на почве распития спиртных напитков, обвиняемый нанес не менее 10 ударов молотком по голове 61-летнему мужчине. От полученных травм тот скончался.

После убийства фигурант вынес тело на участок и закопал в снег. Следователи СК России задержали 64-летнего жителя села Каменнобродское, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Суд решил заключить его под стражу.

В ходе расследования проведен осмотр места происшествия и назначены судебные экспертизы. Работа над делом продолжается.

Николай Аксенов