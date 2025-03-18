После аномального тепла Сочи ожидают паводки и штормовой ветер

Температура воздуха в Сочи достигла +27 градусов тепла — это третий случай такой высокой мартовской отметки за последние 25 лет. Однако с 17 марта начнутся дожди, сообщает сочинский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аномально высокие показатели наблюдались по всему курорту. В Красной Поляне столбики термометров также достигли +27 градусов, в Сириусе и Лазаревском — +24 градуса, а автоматическая метеостанция в селе Кичмай предгорной зоны Лазаревского района зарегистрировала +28,7 градуса.

Юг России в целом переживает волну температурных максимумов. В Симферополе 15 марта был побит рекорд 1937 года, когда воздух прогрелся до +24,3 градуса. В Краснодаре 14 марта был превышен показатель 1923 года, достигнув отметки +28,5 градуса.

Специалисты сочинского гидрометцентра предупредили, что период необычайно теплой и сухой погоды завершился 17 марта. В ближайшие сутки на курорт придет существенное похолодание с дождями, грозами и сильным ветром, которое продлится до выходных.

Власти Сочи сообщили о возможных паводках 18 марта из-за обильных осадков и таяния снега в горах. Прогнозируется усиление ветра до 18 м/с и волнение на море до 3 баллов с высотой волн до 1,2 м. Городские службы переведены в усиленный режим работы, а ситуацию контролирует оперативный штаб.

Мария Удовик