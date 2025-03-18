Муниципалитетам предоставят право демонтировать вывески на зданиях

Глава Перми Эдуард Соснин внес в заксобрание проект закона, который наделяет органы местного самоуправления правом регулировать вопросы демонтажа элементов благоустройства. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее в Перми действовала процедура принудительного демонтажа вывесок, не соответствующих правилам. Однако после удовлетворения протеста прокуратуры Перми этот порядок отменили. При этом, согласно сопроводительным документам, только за прошлый год в Перми было выявлено около 5 тыс. вывесок, не соответствующих правилам: 793 на нестационарных объектах, 4181 на объектах капитального строительства. Как пишут авторы законопроекта, это негативно сказывается на архитектурном облике города.

Депутаты рассмотрят законопроект на апрельском пленарном заседании.