43,6 процента составила по итогам 2024 года доля российского рубля в валютной структуре перечислений за импорт товаров и услуг по внешнеторговым контрактам, следует из опубликованных Центробанком статистических данных. В 2023 году этот показатель был заметно меньшим — 30%. В 2021 и 2022 годах доля рубля при таких операциях составляла 28,1%. На валюты государств, отнесенных правительством РФ к категории «недружественных», в 2024 году пришлось 21,9% расчетов по импортным контрактам (годом ранее — 34%). На прочие валюты — 34,5% (36% в 2023 году). По экспортным операциям доля рубля в 2024 году составила 41,6% после 39% годом ранее.