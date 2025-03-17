Главные новости 17 марта. Ростов-на-Дону и область

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал швейцарской фирме DTEK Trading SA в удовлетворении кассационной жалобы на решение о взыскании с нее $146,6 млн по иску АО «Шахтоуправление "Обуховская"» из Зверево.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить причины неэффективного отлова бродячих собак в Ростовской области.

Власти региона планируют в 2025 году кардинально обновить детские площадки, большинство из которых находится в плохом состоянии.

Исполняющим обязанности министра финансов Ростовской области назначена Лариса Аношина.

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление Владимира Савченко о намерении погасить долги ООО «Новочеркасский рыбокомбинат» в сумме 307,6 млн руб.

На реконструкцию и возведение новых дорог власти Ростова-на-Дону направят 1,6 млрд руб.

В Ростовской области вынесен обвинительный приговор в отношении экс-майора полиции Александра Своеволина, причастному к хищению денег под предлогом передачи взятки сотрудникам правоохранительных органов для освобождения от уголовной ответственности.

Единоличный контроль над компанией «РЗ Агро», которой на юге РФ принадлежит около 100 тыс. га сельхозугодий, получил Агрохолдинг «Степь».