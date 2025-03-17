На обновления детских площадок на Дону выделят 500 млн рублей
Власти Ростовской области планируют кардинально обновить детские площадки к 2025 году. Большинство из них сейчас находятся в плохом состоянии, что вызывает недовольство среди жителей, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«На выездных встречах горожане часто поднимали этот вопрос. В ответ на их просьбы власти решили выделить 500 млн руб. для обновления значительной части площадок. Средства пойдут на улучшение безопасности и внешнего вида этих объектов, чтобы они радовали как детей, так и их родителей»,— добавил Юрий Слюсарь.