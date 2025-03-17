На Дону нашли способ погасить долг Новочеркасского рыбокомбината на 300 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление Владимира Савченко о намерении погасить долги ООО «Новочеркасский рыбокомбинат» в сумме 307,6 млн руб. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Савченко Владимир Владимирович должен перечислить денежные средства, направить в арбитражный суд заявление о признании погашенными требований кредиторов к должнику с приложением платежных документов, подтверждающих перечисление денежных средств»,— говорится в определении суда.

Выяснить личность Владимира Савченко не удалось.

Суд признал Новочеркасский рыбокомбинат банкротом в феврале 2021 года. Инициатором банкротства компании стало АО КБ «Газбанк» из-за долга в 150 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новочеркасский рыбокомбинат» зарегистрировано в 2013 году в станице Кривянская в Ростовской области. Основной вид деятельности — воспроизводство морских биоресурсов искусственное. Учредители — Петр Богатов и Александр Волжанин. Прибыль компании за 2023 год составила 8,6 млн руб., активы — 22,9 млн руб.

Тат Гаспарян