Ремонт и строительство дорог в 2025 году обойдутся Ростову в 1,6 млрд рублей
Согласно утвержденному двухлетнему бюджету, на реконструкцию и возведение новых дорог городские власти потратят 1,6 млрд руб., сообщил на встрече с представителями СМИ глава города Александр Скрябин.
Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ
Перед профильными департаментами ростовской администрации поставлена четкая задача по выбору надежных подрядчиков, положительно зарекомендовавших себя в сфере дорожного строительства.
«Они должны предоставлять гарантии, нести ответственность и выполнять работы в соответствии с современными требованиями»,— отметил градоначальник.