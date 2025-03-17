Ремонт и строительство дорог в 2025 году обойдутся Ростову в 1,6 млрд рублей

Согласно утвержденному двухлетнему бюджету, на реконструкцию и возведение новых дорог городские власти потратят 1,6 млрд руб., сообщил на встрече с представителями СМИ глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Перед профильными департаментами ростовской администрации поставлена четкая задача по выбору надежных подрядчиков, положительно зарекомендовавших себя в сфере дорожного строительства.

«Они должны предоставлять гарантии, нести ответственность и выполнять работы в соответствии с современными требованиями»,— отметил градоначальник.

Валентина Любашенко