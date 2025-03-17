Окружной суд подтвердил законность взыскания $146,6 млн с DTEK по требованию «Обуховской»

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал швейцарской фирме DTEK Trading SA в удовлетворении кассационной жалобы на решение о взыскании с нее $146,6 млн по иску АО «Шахтоуправление "Обуховская"» из Зверево. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спорное решение было принято Арбитражным судом Ростовской области в июне 2024 года, в кассационной жалобе DTEK просило его отменить.

Перед этим АО «Шахтоуправление "Обуховская"» заявило, что DTEK не расплатилась по контракту на поставку угля, который был заключен в июне 2015 года. Отправка угля со стороны «Обуховской» шла до марта 2022 года, но швейцарская фирма с апреля 2021 года перестала осуществлять оплату. После окончания поставок руководство угледобывающего АО направило в адрес DTEK претензию с требованием погасить задолженность, но ответ не получило. В связи с этим АО обратилось в Арбитражный суд Ростовской области, который признал требование о взыскании задолженности с DTEK обоснованным. Позднее законность этого требования подтвердил апелляционный суд.

Сергей Иванов