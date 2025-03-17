Единоличным владельцем «РЗ Агро» стал Агрохолдинг «Степь»

Единоличный контроль над компанией «РЗ Агро», которой на юге РФ принадлежит около 100 тыс. га сельхозугодий, получил Агрохолдинг «Степь», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый со сделкой источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее контрольный пакет «РЗ Агро» находился у трех совладельцев: Агрохолдинга «Степь» и членов семьи Луи-Дрейфус (Louis-Dreyfus, Франция). С выходом из российского бизнеса зарубежных совладельцев, Агрохолдинг «Степь» получил единоличный контроль над компанией.

Свою долю в бизнесе французы продали от 150 до 200 тыс. руб. за гектар, при этом сделка была совершена с большим дисконтом.

Согласно сведений, размещенных на сайте «РЗ Агро», агрохолдинг был создан в 2008 году группой международных инвесторов, управляющей компанией по настоящий момент является ООО «Русская земля». Три производственных кластера, входящих в нее, осуществляют деятельность на территории Ростовской области и Ставропольского края, земельный банк — более 100 тыс. га.

Компания специализируется на зернопроизводстве, транспортировке и хранении сельхозпродукции, которая реализуется на внутреннем рынке и экспортируется в другие страны. Выручка УК «Русская земля» в 2023 году составила более 1 млрд. руб., чистая прибыль — 973 млн. руб. (данные СПАРК).

В марте 2025 года французского управляющего Стефана Мак Фарлана, который был гендиректором «РЗ Агро» с 2018 года сменил Член Совета директоров Агрохолдинга «Степь» Борис Шивидов.

Валентина Любашенко