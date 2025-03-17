ФСБ: экс-майор полиции в Ростове приговорен к шести годам колонии

В Ростовской области вынесен обвинительный приговор в отношении экс-майора полиции Александра Своеволина, причастному к хищению денег под предлогом передачи взятки сотрудникам правоохранительных органов для освобождения от уголовной ответственности, сообщили в региональном ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Ростовской области Фото: УФСБ России по Ростовской области

Пролетарский районный суд признал Своеволина виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.

Бывший командир ДОБ ДПС ГИБДД 2 ГУ МВД России по Ростовской области майор полиции Александр Своеволин, занимавший руководящую должность в Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры — филиале ООО «РЖД», получил от родственников фигуранта уголовного дела 10 млн руб. Эти деньги якобы предназначались неустановленным сотрудникам правоохранительных органов за освобождение от ответственности и назначение меры пресечения в виде домашнего ареста.

Тат Гаспарян