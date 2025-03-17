Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отловом бродячих собак на Дону

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить причины неэффективного отлова бродячих собак в Ростовской области. Жалобы поступили из Ростова-на-Дону и Азова, где жители сообщают о нападениях агрессивных животных на людей, сообщают в СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Жители обратились в соцсети с гневными постами, указывая на долгое соседство с стаями бродячих собак. Обращения в контролирующие органы не принесли результатов, что и подтолкнуло к вмешательству следственных властей.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Ростовской области Аслану Хуаде провести проверку и представить доклад о выявленных нарушениях.

Николай Аксенов