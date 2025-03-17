И.о. министра финансов Ростовской области назначена Лариса Аношина

Лилия Федотова больше не является министром финансов Ростовской области в связи с истечением срока ее трудового договора. С 14 марта и. о. министра финансов региона назначена Лариса Аношина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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До этого госпожа Аношина работала заместителем министра финансов.

Напомним, Лилия Федотова с начала февраля находится в СИЗО. Экс- чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2020 году министр финансов Федотова при наличии свободных остатков бюджетных денежных средств якобы необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. Ущерб бюджету области составил 1,9 млрд руб.

Сергей Иванов