Мошенники уходят от погони

С начал года нижегородцы уже перевели различным онлайн-мошенникам почти 400 млн руб. В 2024 году общий объем средств, похищенных различными аферистами у жителей Нижегородской области превысил 5,3 млрд руб. и вырос по сравнению с годом ранее боле чем в 2,5 раза. По данным полиции, из общего числа онлайн-преступлений раскрывается всего 20% и только в том случае, если преступники находятся на территории России. При этом даже раскрытие преступной схемы не гарантирует возврата потерянных средств. По мнению экспертов, рост онлайн-преступлений во многом связан с нежеланием или неспособностью людей адекватно воспринимать существующую угрозу. Простых сообщений о появлении новых видов мошенничества уже недостаточно. СМИ, полиции, банки и общественные организаций должны искать новые способы взаимодействия с жителями, чтобы уберечь их от преступников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С начала года жители Нижегородской области с начала года зарегистрировано более 1,3 тыс. преступлений, совершенных дистанционно — с помощью интернета или сотового телефона. В 2024 году таких преступлений в регионе было зарегистрировано 8,8 тыс. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника пятого отдела управления уголовного розыска областного ГУ МВД, подполковник Олег Тарасов. Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам 2023 года онлайн-мошенники похитили у нижегородцев около 2 млрд руб., в 2024 году эта сумма выросла более чем в 2,5 раза. Дистанционные мошенничества занимают от четверти до трети в общей структуре преступности. В сутки в Нижегородской области фиксируется до 20–30 хищений.

По словам Олега Тарасова, жертвами мошенников может стать каждый, вне зависимости от пола, социального статуса и возраста. Способов мошенничества с каждым годом становится больше. Самыми распространенными из них являются звонки из «службы безопасности банков», просьба о финансовой помощи с взломанных аккаунтов друзей или знакомых, сообщения о якобы случившемся с родственниками ДТП, звонки от сотовых компаний, предложения заработать на инвестициях, хищения средств при покупках или продаже товаров через интернет-площадки.

Мошенники могут общаться с детьми через онлайн-игры и узнают у них реквизиты банковских счетов родителей и пароли к ним. Взрослым они рассылают предложения о работе с вирусными ссылками, с мощью которых крадут данные о счетах и аккаунты на госуслугах.

Также мошенники начали использовать ситуацию с установлением самозапрета на взятие кредитов. Они звонят гражданам под видом сотрудников госуслуг и под разными предлогами пытаются выведать данные, которые позволят им воспользоваться счетами своих жертв или аккаунтами на госуслугах, чтобы брать на их имя кредиты.

По данным полиции, всего раскрывается около 20% от общего числа онлайн-преступлений. — только в том случае, если преступники находятся в России. Большинство преступлений совершается с территории других государств. Украденные у нижегородцев деньги также уходят на заграничные счета. Вернуть их оттуда практически невозможно, особенно в условиях антироссийских санкций. По раскрытым преступлениям возмещается 20-30% ущерба. Даже в случае раскрытия преступления нижегородец, ставший жертвой аферистов, рискует не вернуть свои средства.

«В Нижегородской области был случай, когда пенсионерка продала квартиру, чтобы перечислить деньги мошенникам. Преступление было раскрыто, квартиру нижегородке вернули, но теперь она должна деньги человеку, который у нее эту квартиру покупал. Он был добросовестным покупателем, теперь из пенсии нижегородки будут вычитать средства в его пользу», — рассказал Олег Тарасов.

В свою очередь замначальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних нижегородского ГУВД Сергей Баринов рассказал, что с начала года полиция активизировала профилактическую работу по профилактике онлайн-преступлений.

С начала года в общественных местах разметили 1,2 тыс. информационных листков с рассказом о возможных схемах мошенничества.

Сотрудники полиции провели более 2,5 тыс. встреч в трудовых коллективах на предприятиях. Участковые 1,4 тыс. бесед с гражданами, в основном — с пенсионерами. Комиссии поделам несовершеннолетних провели лекции в 43 школах.

Руководитель проекта финансового просвещения «Меня не обмануть!» Наталья Халезова считает, что рост числа пострадавших от онлайн-аферистов связан с нежеланием людей адекватно воспринимать информацию о возможных схемах обмана: «Они устали от рассказов о новых схемах мошенничества и стараются абстрагироваться от этой негативной информации в полной уверенности, что с ними ничего такого произойти точно не может. При этом они совершенно не разбираются в элементарных финансовых вопросов. Для кого-то это слишком сложно, кому-то просто не хочется этим заниматься. Нужны какие-то новые формы взаимодействия с жителями для СМИ, полиции, банков и общественных организаций, которые пытаются бороться с мошенниками».

По подсчетам Натальи Халезовой, с начала года нижегородцы уже отдали аферистам почти 400 млн руб.

«Мы каждый год говорим о том, что он стал рекордным по количеству украденных у нижегородцев денег. Похоже, 2025 год не станет исключением»,— отметила эксперт.

Андрей Репин