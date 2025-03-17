Деревня пока поживет в городе

Администрация Нижнего Новгорода отложила вопрос о фактическом упразднении более десятка деревень и поселков, входящих в черту города. В 2022 году президент поручил регионам определить границы населенных пунктов и внести их ЕГРН. Больше года чиновники обсуждали, что делать с деревнями, которые по факту давно стали городом, а их жители пользуются всей городской инфраструктурой. Мэр предлагал включить их в общие границы Нижнего Новгорода, сохранив как самостоятельный населенный пункт только поселок Березовая Пойма. Включение деревень в черту города без определения их границ приведет к потере некоторых сельских льгот для их жителей. Поэтому до сентябрьских выборов в городскую думу реализация непопулярной административно-территориальной реформы не состоится: принимать решение о судьбе деревень будут новый мэр, новый состав администрации и новый созыв городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителей нижегородских деревень не спешат делать горожанами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Жителей нижегородских деревень не спешат делать горожанами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», администрация Нижнего Новгорода отложила рассмотрение инициативы об упразднении сельских населенных пунктов. По уставу Нижнего Новгорода в состав города включено более 10 деревень и поселков, границы которых не закреплены. Это деревни Кузнечиха, Бешенцево, Ближнеконстантиново, Ляхово, Ольгино, Новая, Новопокровское, слобода Подновье, поселок Луч и сельский поселок учхоза «Пригородный».

Еще в августе 2022 года президент РФ поручил регионам до 2027 года завершить работы по определению границ муниципальных образований и населенных пунктов, передав эти сведения для регистрации в ЕГРН. Если по поручению президента установить и поставить на кадастровый учет границы деревень Нижнего Новгорода, они фактически станут отдельными населенными пунктами в городе. В минграде Нижегородской области начали работу по определению актуальных городских границ более года назад, но пока не договорились с мэрией Нижнего Новгорода о статусе деревень и поселков.

«Границы этих населенных пунктов в настоящее время не определены, минград ждет от муниципалитета ориентиров для проведения этой работы»,— сообщили в областном министерстве.

Администрация Нижнего Новгорода не спешит описывать границы «городских» деревень и сельских поселков (работа по разграничению земли идет по госпрограмме «Национальная система пространственных данных»). В 2024 году глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предлагал минграду объединить территории этих деревень с городом. Также он полагал возможным присоединить к Нижнему Новгороду курортный поселок Зеленый Город. Формально по подчинению он относится к администрации Нижегородского района, но пока это отдельный населенный пункт, частично граничащий с чертой областного центра.

Выступая за общую территорию в границах города, мэр ссылался на то, что упомянутые деревни давно стали составной частью города. Их жители пользуются городским общественным транспортом и услугами городских учреждений здравоохранения, образования и культуры. «Системы коммунального обслуживания и транспортная инфраструктура сельских населенных пунктов интегрированы в городские системы обслуживания и инженерно-технического обеспечения (газо-, электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения), в улично-дорожную сеть Нижнего Новгорода»,— отмечено в письме главы города, копия которого имеется в распоряжении редакции.

В качестве самостоятельного населенного пункта Юрий Шалабаев предлагал сохранить только поселок Березовая Пойма.

В его состав также планировалось включить несколько близлежащих садоводческих товариществ. При этом сами СНТ, расположенные к северу от автодороги М-7 «Волга», мэр также хотел включить в границы Нижнего Новгорода.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», недавно заксобрание Нижегородской области по инициативе губернатора приняло отдельный закон, регулирующий порядок включения садоводческих массивов в границы соседних населенных пунктов. Предложение по Березовой Пойме отчасти обусловлено и давним пограничным спором. В 2022 году Рослесхоз судился с городской думой и областным правительством и добился исключения из границ Нижнего Новгорода лесных участков Балахнинского межрайонного лесничества, которые ранее были неправомерно включены в городскую территорию при корректировке генплана.

В земли лесного фонда оказалась вкраплена территория Березовой Поймы и соседних садов.

На условиях анонимности собеседники «Ъ-Приволжье» в органах власти пояснили, что проблема в том, что при юридическом «упразднении деревень» их жители могут потерять оставшиеся сельские льготы, например более низкий тариф на электроэнергию, возможность взять сельскую ипотеку и так далее.

Поэтому после консультаций с областным правительством было решено отложить решение непопулярного вопроса на послевыборный период: в сентябре 2025 года состоятся выборы в обновленную городскую думу, с учетом включенной в состав Нижнего Новгорода территории Кстовского муниципального округа. В этом случае решать судьбу деревень и поселков города будет новый состав городской думы и новый глава города, так как полномочия Юрия Шалабаева завершатся вместе с полномочиями действующего депутатского созыва.

Роман Кряжев