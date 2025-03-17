Главные новости за 17 марта. Воронеж, Курск, Липецк
Николай Ступин заявил проект ЖК в Воронеже за 3,7 млрд рублей.
В Воронеже с июля может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте.
Хинштейн предупредил главу Суджанского района об ответственности за пассивность.
Кассация не стала оправдывать бывшую воронежскую судью по делу о ДТП.
Под Воронежем выставили на продажу турбазу за 71,5 млн рублей.
Минобороны: за сутки ВСУ потеряли в Курской области 280 человек.
Липецкий минстрой возглавит Николай Дергунов.
Врио зампреда правительства Курской области стала экс-сотрудница аппарата Госдумы.