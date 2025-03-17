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Главные новости за 17 марта. Воронеж, Курск, Липецк

Николай Ступин заявил проект ЖК в Воронеже за 3,7 млрд рублей.

В Воронеже с июля может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте.

Хинштейн предупредил главу Суджанского района об ответственности за пассивность.

Кассация не стала оправдывать бывшую воронежскую судью по делу о ДТП.

Под Воронежем выставили на продажу турбазу за 71,5 млн рублей.

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли в Курской области 280 человек.

Липецкий минстрой возглавит Николай Дергунов.

Врио зампреда правительства Курской области стала экс-сотрудница аппарата Госдумы.