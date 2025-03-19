Замминистра региональной безопасности Воронежской области стал Сергей Золототрубов
Накануне заместителем министра региональной безопасности Воронежской области был назначен Сергей Золототрубов. Ранее он занимал должность первого замдиректора казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области». Об этом сообщили в учреждении.
Здание правительства Воронежской области
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно сайту «Гражданской обороны…», врио первого замглавы учреждения назначен Виталий Солодский, последние два года работавший заместителем директора по организационно-административным вопросам.
Сергею Золототрубову 44 года. Он родился в Воронеже. В 2001 году окончил Воронежское пожарно-техническое училище МВД России, в 2004-м и 2010-м — Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. С декабря 2010 года по май 2018 года работал замначальника управления — начальником отдела организации пожаротушения управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС Воронежской области. После этого чуть больше года руководил управлением, затем перешел на пост замначальника по государственной противопожарной службе. В сентябре 2023 года его проводили на пенсию, после чего он устроился в «Гражданскую оборону…».
В начале марта стало известно об отставке замминистра региональной безопасности Воронежской области — начальника отдела по делам гражданской обороны, защиты населения и пожарной безопасности Максима Сороки. Сообщалось, что он перешел на работу в Контрольно-счетную палату региона. На сайте облправительства он все еще значится замминистра.