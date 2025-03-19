Воронежский «Факел» обжаловал штраф в 1 млн рублей за поведение болельщиков

Воронежский клуб «Факел» обратился в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) с просьбой смягчить наказание за поведение болельщиков во время матча с петербургским «Зенитом». Об этом сообщили в пресс-службе команды. На прошлой неделе контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС решил оштрафовать «огнеопасных» на 1 млн руб. и оставить их без зрителей на мачте 23-го тура РПЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Представители клуба рассказали, что провели внутреннее расследование инцидента. Выяснилось, что «уханья» и оскорбления в адрес игроков «Зенита» могли исходить от одного болельщика на Южной трибуне. Материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

В «Факеле» также изучили практику решений КДК РФС по аналогичным нарушением и пришли к выводу, что в отношении него было принято самое жесткое в истории российского футбола. «Воспитанники академии, ветераны и семейная аудитория на трибунах — почему все они должны страдать из-за поступка одного конкретного человека, который не умеет вести себя в обществе? Мы бы очень не хотели, чтобы облик воронежского болельщика так воспринимался из-за одного провокатора»,— рассказали в пресс-службе клуба.

8 марта «Факел» уступил «Зениту» со счетом 0:2. На 74-й минуте полузащитник гостей Вендел получил красную карточку — бригада VAR обратила внимание на то, что он показал кому-то за воротами средний палец. После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил в эфире «Матч ТВ», что болельщики обзывали Вендела «макакой», «ухали» и даже якобы один из воронежских футболистов проявил расизм. Впоследствии обвинения были выдвинуты в отношении вице-капитана Сергея Божина, однако КДК не нашел нарушений в его действиях.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова