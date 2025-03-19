Андрей Клычков: для модернизации орловских трамваев требуется 5 млрд рублей

Для модернизации трамвайного сообщения в Орле требуется 5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе пресс-конференции 19 марта. По его словам, контактная сеть не выдерживает нагрузок. «Требуется 5 млрд рублей, но поддержку федерального центра мы не получили»,— отметил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Он также рассказал, что регион приобрел 48 единиц общественного транспорта для орловского МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» за 848 млн руб.,15 троллейбусов вышли на маршруты.

Ранее Контрольно-счетная палата Орловской области сообщала, что в 2024 году за счет средств инфраструктурного кредита МУП приобрел 48 единиц автобусов марки ЛиАЗ на сумму 823,8 млн руб. и на правах финансовой аренды с объемом расходов 139 млн руб. — 32 автобуса марки ПАЗ.

За последние годы «Трамвайно-троллейбусное предприятие» не раз пытались обанкротить. Так, в конце 2023-го с требованием признать ТТП несостоятельным в арбитражный суд Орловской области обратилось московское АО «Межрегиональная лизинговая компания» из-за долга на 9,8 млн руб. Рассмотрение дела продолжается, процедуры банкротства не вводились.

Юрий Голубь