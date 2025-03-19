Два мирных жителя пострадали при ударе БПЛА в курском селе

В результате атаки БПЛА в селе Мокрушино Беловского района Курской области пострадали 44-летний мужчина и 51-летняя женщина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

По словам главы региона, пострадавших доставили в Беловскую центральную райбольницу (ЦРБ).

По данным господина Хинштейна, сегодня утром FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ. В результате никто не пострадал. Посечены фасад здания и остекление первого и второго этажей.

С 9:14 в регионе восемь раз объявлялась ракетная опасность, в последний раз — в 17:25, она еще действует.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова