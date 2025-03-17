Капремонт в Казани за 4 млрд рублей и новый глава Минздрава Марий Эл из Чувашии

В Казани проведут капремонт 226 многоквартирных домов на 4,1 млрд рублей. Как уточнили в пресс-службе мэрии Казани, работы по обновлению домов помогут улучшить условия проживания 67 тыс. казанцев.

Бывший первый замминистра здравоохранения Чувашии Владимир Гладнев стал руководителем Минздрава Марий Эл. Ему назначили испытательный срок — шесть месяцев.

В 2025 году в Казани отремонтируют 45 соцучреждений за 4,4 млрд рублей. На эти цели будет выделено 4,4 млрд руб., из которых 1,4 млрд — из муниципального бюджета, а 2,96 млрд — из федерального.

На строительство новой школы с бассейном в Советском районе по нацпроекту потребуется 2,2 млрд руб. Это будет третья полноценная школа в новом микрорайоне.

В Татарстане за 2 недели почти 164 тыс. человек установили самозапрет на кредиты. В целом по России за две недели работы нового сервиса этой функцией воспользовались 6,2 млн человек.

В 2025 году в Казани построят пять универсальных спортивных площадок на сумму 32,2 млн руб. С 2013 года в рамках республиканской программы по строительству универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений в разных районах Казани построено 129 таких объектов.

В Менделеевске и части сельских поселений Менделеевского района отменили туристический налог. Соответствующее решение было принято на заседании горсовета Менделеевска и Совета Менделеевского района.

На создание глэмпинга «Елки» в Зеленодольском районе Татарстана выделили 19,2 млн рублей. В 2024 году в эксплуатацию уже ввели семь двухуровневых домов.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание главе СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому повторно возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования проблемы с транспортной доступностью в поселке Константиновка в Казани.

Читателям в Национальной библиотеке Татарстана в 2024 году выдали свыше 2 млн книг, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе культурного учреждения. Среди самых популярных книжных жанров: современная и классическая художественная литература, книги о психологии и экономике, фэнтези, а также детская литература.

Дарья Сайфиева