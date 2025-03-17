Читателям в Национальной библиотеке Татарстана в 2024 году выдали свыше 2 млн книг. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нацбиблиотеке Татарстана за год выдали более 2 млн книг

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Нацбиблиотеке Татарстана за год выдали более 2 млн книг

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Самыми популярными книжными жанрами у посетителей библиотеки стали современная и классическая художественная литература, книги о психологии и экономике, фэнтези, а также детская литература.

Ранее сообщалось, что в Казани 17 марта пройдет всероссийская акция «Книжный поезд».

Дарья Сайфиева