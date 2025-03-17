В Нацбиблиотеке Татарстана за год выдали более 2 млн книг
Читателям в Национальной библиотеке Татарстана в 2024 году выдали свыше 2 млн книг. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
В Нацбиблиотеке Татарстана за год выдали более 2 млн книг
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Самыми популярными книжными жанрами у посетителей библиотеки стали современная и классическая художественная литература, книги о психологии и экономике, фэнтези, а также детская литература.
Ранее сообщалось, что в Казани 17 марта пройдет всероссийская акция «Книжный поезд».