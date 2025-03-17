За 14 дней работы сервиса по установке самозапретов на кредиты почти 164 тыс. татарстанцев воспользовались этой функцией. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за 2 недели почти 164 тыс. человек установили самозапрет на кредиты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане за 2 недели почти 164 тыс. человек установили самозапрет на кредиты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1 марта каждый россиянин через «Госуслуги» может установить себе полный запрет на оформление потребкредитов или же только на дистанционные займы. Установить ограничения нельзя на ипотеку и автокредиты. Самозапрет также не распространяется на действующие кредитные карты, сервисы «покупай сейчас, плати потом» и рассрочки.

В целом по России за две недели работы нового сервиса самозапреты на оформление кредитов установили 6,2 млн человек.

Дарья Сайфиева