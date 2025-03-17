В 2025 году в Казани проведут капитальный ремонт в 45 социальных учреждениях, включая образовательные, спортивные, медицинские и культурные объекты. На эти цели будет выделено 4,4 млрд руб., из которых 1,4 млрд — из муниципального бюджета, а 2,96 млрд — из государственного. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Казани отремонтируют 45 соцучреждений за 4,4 млрд рублей

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ В 2025 году в Казани отремонтируют 45 соцучреждений за 4,4 млрд рублей

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Из учреждений, где будет проведен капремонт, 30 объектов относятся к муниципальной собственности, а 15 — к государственной.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» отремонтируют гимназию № 125 на улице Фучика. Там заменят окна, кровлю, обновят спортзал, профильные кабинеты и приобретут новое оборудование.

Кроме того, модернизируют 12 школьных пищеблоков на общую сумму 271 млн руб. После ремонта появятся новые школьные рестораны: три в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах, пять — в Вахитовском и Приволжском, три — в Кировском и Московском, один — в Советском районе. В результате количество мест в столовых увеличится на 150.

На обновление ДК Химиков, которое впоследствии станет Домом молодежи, выделено финансирование в размере 83 млн руб. в рамках федеральной программы «Россия — страна возможностей». Реконструкция здания будет производиться поэтапно.

На ремонт семи медицинских учреждений выделено более 1 млрд руб., среди них: стационарные отделения № 1, 2, 3 РКНД, стационары городской клинической больницы № 2, городской клинической больницы № 12, МКДЦ, РКИБ имени профессора А. Ф. Агафонова, а также госпиталь для ветеранов войн и городская клиническая больница № 18.

В августе 2024 года сообщалось, что в обновленном ДК Химиков планируют возродить закрытый в 2010 году кинотеатр «Органик».

Артём Дергунов