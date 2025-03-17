На создание глэмпинга «Елки» в Зеленодольском районе выделили 19,2 млн рублей

В Зеленодольском районе Татарстана на создание глэмпинга «Елки» выделили около 19,2 млн руб. Из них 10 миллионов рублей составили собственные средства инвестора, а 9,2 миллиона рублей были получены в виде субсидии. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного комитета Татарстана по туризму.

В 2024 году в эксплуатацию ввели семь двухуровневых домов. На 3,1 млн руб. инвестор приобрел детскую площадку, спортивный инвентарь, оборудование для барбекю и т. д. Из этих денежных средств 2 млн составила субсидия.

На приобретение шезлонгов, детского кинотеатра и оборудования для водного спорта направлено 2,6 млн руб., из которых 1,7 млн руб. были получены в рамках субсидии.

Диана Соловьёва